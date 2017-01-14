Başpehlivanlar şehitler için kol bağladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dünyada ilk kez salonda gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlar şehitler için kol bağladılar.

Dünyada ve Türkiye’de ilk defa kapalı salonda yağlı güreşlerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı ortamda güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak için Balıkesir’e yeni bir er meydanı kazandıracağız. Başpehlivanlar kar yağarken er meydanında güreşecek” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dünyada ilk kez salonda gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlar şehitler için kol bağladılar. Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri’nin sürekliliğini sağlamak ve bu sporun 12 ay boyunca yapılabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk kez Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yağlı güreşlerde başpehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreşlere Minik 1, Minik 2, Teşvik ve Başpehlivanlık kategorilerinde toplam 16 sporcu katıldı.

TERÖR LANETLENDİ

Türkiye’de ilk kez spor salonunda kurulan er meydanında yapılan ve “Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor” sloganıyla düzenlenen güreşlerde birbirinden önemli mesajlar verildi. Güreşleri izlemek için gelen tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı.

Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “654 yıldır yapılan yağlı güreşler, sezonluk bir spordu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kurultayda ilk kez kapalı bir alanda organizasyonun yapılması ve bu sporun 12 aya yayılması gündeme geldi” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı ortamda güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir Er meydanını Balıkesir’e kazandırmak istediklerini dile getiren Başkan Uğur, “4 bin 122 metre kare alan üzerine kurulu olacak bu er meydanı 1606 kişi izleyici kapasiteli olacak” dedi.