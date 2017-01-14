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Bayraklı’da ‘kar’ bir başka!

İzmir’e 5 yıl aradan sonra yağan kar etkisini Bayraklı’da da gösterdi.

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Lapa lapa yağan kar sonrası beyaz örtü her yeri kapladı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da soluğu park ve bahçelerde aldı. Karın keyfini doyasıya yaşayan vatandaşların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Karla ilk kez tanışan miniklerin de heyecanı görülmeye değerdi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gün boyu ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. İlçe genelinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.  

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