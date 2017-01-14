Bayraklı’da spora ve sporcuya tam destek!

Yetişkinler de spor yapmaya davet ediliyor. Yıl boyu futbol, basketbol, voleybol, bale, taekwondo, zumba, yoga kids, jimnastik, kick boks, yüzme, dağcılık ve doğa sporları, judo, güreş ve masa tenisi branşlarında spor okullarında çocuklar ve gençler, sevdikleri alanda eğitim görüyor. Kadınlara yönelik açılan step, aerobik, pilates, limbering, bokwa ve zumba kursları da yoğun ilgi görüyor. Spor alt yapısına yatırım yapan Bayraklı Belediyesi, Şehit Ümit Boz ve Doğançay Spor Tesisi’ni hayata geçirerek, çocukların ve gençlerin hizmetine sundu.

SPOR ALT YAPISI GÜÇLENİYOR

2015 yılında açılan Mustafa Kemal Spor Salonu’nun 550 kişilik tribün kapasitesi bulunuyor. Burası voleybol, basketbol gibi resmi maçlara ve sporcuların idmanlarına ev sahipliği yapıyor. Bayraklı Belediyesi 13 bin metrekare alanda gerçekleştireceği dev kültür ve spor merkezinin ihalesini ise yeni yılda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kültür merkezi projesinin hemen yanında da uzunluğu yaklaşık 24 metre olan kapalı yüzme havuzu yer alacak. Buranın üst bölümüne yapılacak spor salonu ise farklı spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca belediye tarafından yapılan halı sahalarda çocuklar spora yönlendiriliyor.

Bayraklı Belediyesi’nin yıl boyunca her yaş grubuna hitap eden spor dallarında kurs açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Spor kurslarına ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.