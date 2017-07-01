Bayraklı’nın çocukları yüzme öğreniyor
Bayraklı Belediyesi yüzme bilmeyen herkese yüzme öğretiyor. Yaz spor okulları kapsamında 5-16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik başlayan yüzme kursu bu yıl da yoğun ilgi görüyor.
Okulların kapanmasıyla Bayraklı sahilinde bulunan yüzme havuzunda öğrencilere yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, tatillerini spor yaparak ve öğrenerek geçirmelerini sağlıyor. Yüzme kursu sayesinde sosyalleşen öğrenciler hem keyif dolu anlar yaşıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor. Haftanın dört günü 5-16 yaş arasındaki çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Cumartesi-pazar günleri 09.00- 10.00 saatleri arasında engelli vatandaşlar, cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında ise kadınlar havuzdan yararlanabiliyor. Havuzda 7 eğitmen, bir de cankurtaran görev yapıyor.
Herkes yüzme öğrenecek
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ “Yaz öncesi Bayraklı sahildeki havuzumuzda yenileme çalışması yaptık. Çocuklarımız burada yüzmeyi öğreniyor. Profesyonel bir ekip havuzda eğitim veriyor. Hocalarımız, cankurtaranımız eşleğinde çocuklarımız keyifli dakikalar geçiriyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımızla özel olarak ilgileniyoruz. Bayraklı’da bu kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.
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