Bayram’da sindirim için ihmal edilmeyecek kurallar
Günlük öğün sayısı ve beslenme düzeninin değiştiği Ramazan ayı sonrası sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşamamak için ihmal edilmemesi gereken kurallara dikkat çeken Diyetisyen Furkan Salduz, “Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalmasıyla beslenme düzeninde değişiklikler meydana gelir” diyerek uyarılarda bulundu: “Kişiler, bayramda öğün sayısını birden artırmasıyla ve daha fazla yemek yeme istediğinden ötürü bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ile karşılaşabilirler.
Bunlardan en önemlileri hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleridir. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumak, bayram sonrası düzene alışmada bize kolaylık sağlayacaktır.”
Bayramda ve sonrasında dikkat edilecek önerileri sıralayan Diyetisyen Furkan Salduz, “Öğün sayımızı düzene sokmalı, günlük 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde beslenmeye geçilmeli. Her besin grubundan besin tüketimine dikkat edilmelidir. Bayramın ilk günü güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı. Gün içinde öğün atlanmamalı. Besinler iyi çiğnenmeli, çok hızlı yemek yemememiz gerekir. Kabızlık problemiyle karşılaşmamak için öğünlerde sebze meyve tüketilmeli. Ramazan bayramının olmazsa olmazlarından olsa da hamurlu ve kızartma şeklinde yapılan tatlılar yerine, daha hafif olan sütlü ve meyveli tatlılar tüketmemiz daha faydalı olacaktır. Bayram süreci ve sonrasında sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 1.5 – 2 litre su içilmeli ve öğünlere ayran, komposto, gibi içecekler eklenmeli” dedi.
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