Bedeller’de dere taşkınına karşı önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak taşkınlar için önlem aldı.

MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi’nde bir kilometrelik alanda başlatılan temizlik çalışması sayesinde kış mevsiminde şiddetli yağan yağmurlardan dolayı su taşkınlarının önüne geçilecek. Bedeller Mahalle Muhtarı İbrahim Uslu, “Yağmurların şiddetli yağmasından dolayı meydana gelen su taşkınları çevredeki ekili arazileri ve evlerimizde su baskınlarına neden oluyordu. Dere yataklarında ve dere ağızlarında zamanla pislikler birikmişti. MASKİ’ye mahalleli olarak şikayetimizi bildirdik. Sağ olsunlar deremizi temizlediler” diye konuştu.