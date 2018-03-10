Belediye şehitler için lokma döktürdü

Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’den gelen şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Ruhları bir kez daha şad olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Belediye, başta Afrin’de şehit olan kahraman Mehmetçikler olmak üzere tüm şehitlerimiz anısına Sevgiyolu, Osmangazi Çınar Kafe, Çay Mahalle Sancak Camii, Özkanlar Park Kafe ve Gümüşpala Heykel önünde lokma döktürdü. Meclis üyelerinin de katıldığı bu anlamlı faaliyette sıraya girerek, lokma alan vatandaşlar şehitlerimizi dualarla andı. 5 farklı noktadaki lokma dökümüne Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da katıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Şehitlerimizi hatırlamak ve onları anmak için 5 noktada lokma döktürdük. Hepsinin ruhu şad olsun” dedi.