Benim Mahallem projesi büyüyor

Benim Mahallem projesinin toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini ifade eden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Sizlere Kent Konseyini ve projelerimizi anlatmaya geldik. Bundan sonra yapacağımız projelere Korucuk Mahalle sakinlerimiz de dahil olsun istiyoruz. Kent Konseyi olarak yaptığımız projeleri ve çalışmaları sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz” dedi. Korucuk Mahalle Meclisi’nin mahallede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesten oluşacağını belirten Değirmenci, “Bu proje aslında topluma tutulan bir aynadır. Aynada ne görüyorsak, Benim Mahallem projesinde, mahalle meclislerinde ve Kent Konseyi’nde de aynısını görüyoruz. Benim Mahallem projesi ile bizler mahallelerimizde karar alma süreçlerine katılımların artması ile birlikte bu toplantıların devam etmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın mahalleleri ile ilgili sorunlarını dile getirmesini çözümlerde ise ortak paydada hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından bir süre önce başlatılan ‘Benim Mahallem Projesi’ yayılıyor.