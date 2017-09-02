Beyağaç Pehlivan Güreşleri’nde yiğitler yarıştı

Etkinliğe katılan Valimiz Hasan Karahan, pehlivanların er meydanındaki mücadelesini beğeniyle izledi.

Beyağaç İlçemizde düzenlenen güreşlere, Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Güreşlerin yapıldığı alanda vatandaşları selamlayan Vali Hasan Karahan, protokol tribününde farklı katagorilerde er meydanına çıkan güreşçilerin müsabakalarını izledi. Güreşlerin yapıldığı esnada 2018 yılı güreş ağası da seçildi. Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay tarafından 30 bin TL ile açılan güreş ağalığını 140 bin ile buyılın güreş ağası olan Sezer Tomay kazandı.