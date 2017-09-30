Beyaz altın pamuğun kaderi İzmir’de çizilecek

İzmir'de Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın 7. kez düzenlenecek. Organizasyon için Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Türkiye’nin pamukla ilgili tüm kurumları Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi. Yürütme Komitesi ve Akademik Danışma Ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

İTİRABARINI KAZANACAK

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi’nin moderatörlük yaptığı toplantıda; Dünya Pamuk Araştırma Konferansı için Ulusal Yürütme Komitesi ve Akademik Danışma Ve Değerlendirme Kurulu’nun hızlı bir şekilde oluşturulması kararlaştırıldı.

Türkiye’nin yıllık 25 milyar doları aşan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatı olduğuna işaret eden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, Türkiye’de son yıllarda pamuk üretimine verilen destek ile birlikte üretimde 1 milyon ton rakamına ulaşmanın mümkün hale geldiğini, İzmir’de düzenlenecek Dünya Pamuk Araştırma Konferansı ile Türkiye’de pamuğa eski itibarını kazandıracak bir kamuoyu desteğinin sağlanmasını beklediklerini kaydetti.

EN KALİTELİ PAMUK BURADA YETİŞİYOR

Türk tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin 2016 yılında 821.3 bin ton pamuk ithalatı karşılığı 1 milyar 240 milyon dolar dövizi yurtdışına aktardığına işaret eden Eskinazi, “Türkiye’de dünyanın en uzun elyaflı ve kaliteli pamuklarının yetiştiği topraklara sahipken, Türkiye’nin pamuk ithalatında dördüncü sırada yer alması düşündürücü. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü pamuk ithal etmekten çok mutlu değil. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün her yıl 1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk üreticisine son dönemde arttırdığı destekleri sürdürürse tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı pamuğun ülkemizde üretilmesinin zeminini oluşturabilir” dedi.

7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 2020 yılında İzmir’de gerçekleşeceğini bilgisini paylaşan Eskinazi, bu konferansın; Dünya genelinde pamuk konusunda çalışmalar yürüten araştırmacıları bir araya getirmek, Pamuk konusunda çalışan araştırmacıların bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, Araştırmacıların pamuk konusunda yürüttükleri çalışmaları sunabilecekleri bir platform oluşturmak ve Araştırmacılar arasında bir network’ün gelişmesini sağlamak amacıyla 4 yılda bir ICAC- Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi üyesi ülkelerden birinin ev sahipliğinde düzenlendiğini ifade etti.

PAMUK İÇİN HERKES BURADA OLACAK

6. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın 02-06 Mayıs 2016 tarihinde Brezilya’nın Goiânia şehrinde gerçekleştiğini dile getiren Eskinazi, Konferansa 30’u aşkın ülkeden yaklaşık 600 civarı araştırmacının katıldığını, 22 Ekim-27 Ekim 2017 tarihlerinde Özbekistan’ın Taşkent şehrinde ICAC-Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi 76. Genel Kurul toplantısının gerçekleşeceğini bu toplantıda görüşülen ilgili konuların ICAC sekretaryası ile de istişare edileceğini sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen Dünya Pamuk Araştırma Konferansı hazırlık toplantısına katılan kurumlar ise şöyle sıralandı: Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, İTKİB, İzmir Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TAGEM, Türkiye Tekstil Sanayicileri İşverenler Sendikası, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Ulusal Pamuk Konseyi.