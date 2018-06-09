Beyin Cerrahi Servisi artık daha konforlu

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beyin Cerrahisi Servisi, Hastanelerine Yardım Derneği’nin desteği ve Ciritoğlu Ailesi’nin bağışlarıyla yeniledi. Yeniden hasta kabul etmeye başlayan servisin acıyış törenine Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, hayırsever Tolga Ciritoğlu başta olmak üzere aile fertleri, İzmir Hastanelerine Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nail Ceyhan da katıldı.

50 YILIK GEÇMİŞE SAHİP

Açılış kurdelesini Ciritoğlu Ailesi’nin fertleriyle birlikte kesen Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu “Yaklaşık 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan, dünya standartlarında tedavilerin yapıldığı hastanemiz aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de en büyük hastaneleri arasında yer almaktadır. Bir kamu hastanesi olarak devletimizin sağladığı imkanlar ile halkımıza kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti veriyoruz. Görevimizi yerine getirirken bağışçılarımızın da desteği bizim için çok önemli oluyor.

İzmir Hastaneleri Yardım Derneği Başkanı Nail Ceyhan ve Ciritoğlu Ailesi Beyin Cerrahisi Servisi’nin yenilenmesinde büyük destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi. Daha sonra Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu tarafından Tolga Ciritoğlu ve Op. Dr. Nail Ceylan’a teşekkür plaketi ve belgesi takdim edildi.

MODERNİZE EDİLDİ

Yenilenen Beyin Cerrahisi Servisi’nde 6 kişilik hasta odaları yerine 3 adet 4 kişilik, 5 adet tek kişilik oda yapıldı. Odalara lavabo, refakatçi koltukları, giyinme dolabı, klima, televizyon ve mini buzdolabı konuldu. Yatak başlarına yerleştirilen hasta başı paneline oksijen sistemi, aspiratör, ışık ve hemşire çağrı butonu konuldu. Tedavi odası, toplantı, doktor ve hemşire odaları yeniden düzenlenerek, servis daha konforlu hale getirildi.