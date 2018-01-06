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Bin 500 öğrenciye karne hediyesi

KARGEM öğrencileri, bir aylık ücretsiz kurs programıyla, İngilizce konuşma becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

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5 ile 12. sınıf aralığındaki KARGEM’li öğrenciler, seviyelerine göre gruplar halinde eğitim alacak. Deneyimli öğretmenler tarafından verilecek derslerde, çeşitli konu başlıkları altında İngilizce konuşma alıştırmaları ve tartışmalar yapılacak. Öğrenciler çalışmalar sırasında teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme şansı yakalarken, İngilizce iletişim becerilerini geliştirmiş olacaklar.

GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Çocuk ve gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “KARGEM’de çocuklarımızın hem okullarında hem de lise ve üniversite sınavlarında başarılarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan da sosyal ve kültürel gelişimleri için pek çok etkinlik ve organizasyona imza atıyoruz. Bu yarıyıl tatilinde de İngilizce Konuşma Kulübü ile çocuklarımıza hem zevkli hem de eğitici bir armağan vermek istedik. Tüm çocuklarımıza şimdiden iyi tatiller ve başarılar diliyorum” dedi.

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