Bir ellerinde neşter bir ellerinde saz

Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu, yoğun mesai sonrası neşterleri bırakıp ellerine saz alan doktor ve hemşirelerden oluşuyor.

Hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşarak enstrümanları ve birbirinden güzel sesleri ile prova salonunda yerlerini alan sağlık çalışanları, özel günlerde hastane çalışanları ve hastalara konser veriyor.

İzmir’de, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor ve hemşirelerin müzik tutkusundan Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu doğdu. Her biri bireysel olarak müzikle ilgilenen sağlık çalışanları, enstrümanlarını ve güzel seslerini bir araya getirmeye karar verdi ve bir müzik topluluğu kurdu. Yoğun mesai sonrası hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşarak bir araya gelen 12 kişilik topluluk; ellerine tambur, ud, gitar, bas gitar, kanun ve ritmli çalgılarını alarak prova yapıyor. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalara konserler de veren topluluğun içinde birbirinden güzel sesler de bulunuyor.

Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç Dr. Sinan Başoğlu, “Tepecik Akustisk Müzik Topluluğu’nun tamamı doktor ve hemşirelerden oluşuyor. Hepimiz müzik yapıyorduk zaten ancak toplu olarak bir şeyler yapmanın verdiği mutlulukları da yaşamak istedik. Bazı zamanlar konser veriyoruz. Sıkıcı havadan veya hastaları tedavi etmenin yorgunluğu atmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HASTA TEDAVİ ETMEK GÖREVİMİZ

Her birinin ayrı ayrı müzikle ilgilendiğini ve bir süre sonra bir araya gelerek topluluk kurma kararı aldıklarını belirten Başoğlu, “Topluluğumuzda gitar, bas gitar, kanun, tambur, ud ve ritm sazlarımız var. Çok güzel sesi olan arkadaşlarımız da var. Özel günlerde hastane çalışanları ve hastalarımıza konser veriyoruz. Hastalarımızın da çok hoşuna gidiyor. Şu anda elimizde sazımız var ama çoğu zaman elimizdeki tıbbi malzemelerimizle hastalarımızı tedavi etmek birinci görevimiz” dedi.