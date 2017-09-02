Bir elmanın iki yarısı gibiyiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye›nin ilk sosyal yaşam kampüsünü Buca’da kurdu ve yıllardır Gürçeşme’de hizmet veren Huzurevi’ni de, lüks otelleri aratmayan yeni binasına taşıdı. Doğayla iç içe konumu, temiz havası ve yüksek hizmet kalitesiyle oldukça beğenilen ve Türkiye’ye örnek gösterilen Huzurevi’nin sakinleri de yeni evlerinden ve hayatlarından fazlasıyla memnun görünüyor.

KUŞLAR GİBİ ÇIRPINIYORLAR

Bayramlaşmak için huzurevini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ikinci baharını yaşayan huzurevi sakinlerinin bu mutluluğuna ilginç bir şekilde tanık oldu. 92 yaşındaki Şerif Özgün, Gökçe ile bayramlaştıktan sonra yazdığı bir mektubu

kendisine okumak istediğini söyledi. Şerif Dede, “Yalnızlığım ile Allah’a, sahipsizliğimle devletime sığındım” diyerek başladığı şiir tadındaki mektubunda Sosyal Yaşam Kampüsü içindeki yeni evini şöyle tasvir etti: “Kuşbakışı tepeden Kale›yi seyrediyorum. Orman içinde yeşil çamların arasında bir huzurevi. Müdüründen, aşçısına tüm personel, bize hizmet vermek için kuşlar gibi çırpınıyorlar. Gece gündüz demiyorlar. Sıcak sevgileriyle kucaklıyorlar. Bir elmanın yarısı gibi olduk. Sevgi, saygı, hoşgörü, muhabbet karşılıklı. Ben yazarken ağladım, siz okurken ağlamayın. Sahipsiz emekli beyler, hanımlar huzurevinde hep birlikteyiz.”

İSTANBUL’DA DOĞDU İZMİRLİ OLDU

İstanbul’da dünyaya geldiğini ve 74 yaşına kadar orada yaşadığını ifade ederek mektubunu “Şimdi İzmirli oldum” sözleriyle noktalayan Şerif Özgün’ün yüreğinden dökülen bu sözler, Genel Sekreter Gökçe’yi bir hayli duygulandırdı. Tek amaçlarının 7’den 70’e tüm İzmirlilerin mutluluğu olduğunu dile getiren Gökçe, “Şerif Amca gibi kıymet bilen, samimiyetini esirgemeyen büyüklerimizin gülen yüzünü görmek dünyalara bedel” diye konuştu. Dr. Buğra Gökçe’ye ziyaret sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin eşlik etti.