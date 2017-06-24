Bir kap su hayat kurtarır

Özdemir, Ramazan. Öncelikle lütfen havaların mevsim normalleri üzerine çıkacağı önümüzdeki günlerde sokakta yaşamak zorunda kalmış olan kedi ve köpekleri unutmamak gerektiğini belirterek,’’ Tüm canlılar için vazgeçilmez olan temiz suya ulaşma hakkı onlar için de önemlidir. İlimizde belediyeler su ve beslenme odakları oluşturmuş olsa da her zaman buralarda temiz su bulunmasını sağlamaları mümkün değildir. Eğer bu tip besleme odakları yoksa bunu bizler yapabiliriz” dedi.