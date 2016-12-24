Bir katký da emekli öðretmenden

Hayýrseverlerimiz okulun yapýmý için 100 bin lira yardýmda bulundu.

Valilik Makamýnda gerçekleþen protokol imza törenine; Vali Dr. Ahmet Altýparmak, Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Oðuz ve Hayýrseverlerimiz emekli öðretmen Gülten Þahin ve eþi Ýþadamý Avni Þahin katýldý. Hayýrsever Ýþadamý Avni Þahin ve eþi Emekli Öðretmen Gülten Þahin, kendilerine imkan saðlandýðý için teþekkür ederek hayýrlý olmasýný dilediler.

TAM GÜN EÐÝTÝMÝ VERECEK

Törende konuþan Vali Dr. Ahmet Altýparmak; Zeytinköy Hayýrseverler Ortaokulu yapýmý için geri sayýmýn baþladýðýný vurgulayarak, “Okulumuzun yapýmý için önümüzdeki günlerde imzalarý tamamlayacaðýz ve yeni bir okulun yapýmý için giriþimimiz baþlayacak. Tüm Hayýrseverlerimize teþekkür ediyorum. Eðitim camiamýza, Denizli’mize çok ciddi katkýsý olacaðýna inanýyorum. Hayýrlý olsun” dedi. Konuþmalarýn ardýndan Denizli’de tam gün eðitime geçiþe destek protokolüVali Dr. Ahmet Altýparmak ve Hayýrseverlerimiz Ýþadamý Avni Þahin ve eþi Emekli Öðretmen Gülten Þahin tarafýndan imzalandý. Pamukkale Ýlçesi Zeytinköy Mahallesi’nde yaptýrýlacak olan okul; 24 derslikli, bodrum+zemin+3 kat ve konferans salonundan oluþacak. Okulun yapýmý için hayýrseverlerimiz 100 bin lira katkýda bulunuyor.