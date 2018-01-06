Bir olacağız diri olacağız

Odalardan gelen talepleri not aldığını belirten Sürekli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meşhur sözünün hem dünya arenasında hem iç sorunlarımızın çözümünde doğru formül olduğunu hatırlatarak, “Şu ülke şunu demiş, bu kararı almış böyle konular bizim için bir önem arz etmiyor. Her daim insanlık vicdanını dinledik, sizlerden Allah razı olsun bizi hiç yalnız bırakmadınız. Biz, tehditler ve sorunlar karşısında arkamızı dönerek kaçanlardan değil, milletimizi arkamıza alıp, tüm sorunlarla mücadele edenlerden olacağız, bu konuda kararlıyız, hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.