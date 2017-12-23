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‘Birbirimizi sahip çıkalım’

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve birim müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ile birlikte Ömer Faruk Bol İmam Hatip Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştirdi.

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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Öğretmenler Odası’nda okul öğretmenleri ile bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Başkan Avcı, “Her meslek önemlidir, ama öğretmenlik en önemli mesleklerdendir. Öğretmen hata yaptığı zaman belki binleri, belki yüzbinler kaybedebilir. Birbirimizi sevmek ve sahip çıkmak zorundayız” dedi. Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ise “Zor süreçlerden geçiyoruz. Bu zor süreci beraber atlatacağız” diye konuştu.

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