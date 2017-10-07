‘Birdeniz’ ile 70 gence meslek

Kasım 2016’da başlayan proje hakkında bilgi veren Proje Eğitim Koordinatörü Aslı Gürdal, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, Avrupa ülkelerinden; göl, gölet, baraj gölü, akarsu ve kaynak suları itibariyle su ürünleri potansiyeli bakımından zengin kaynaklara sahip olduğunu ve bu avantajı mesleki olarak da kullanmak adına ‘Birlikte Denizlerde (Birdeniz) Projesi’ni hazırladıklarını söyledi.

70 GENÇ FAYDALANDI

Proje kapsamında, dezavantajlı gruplardan 70 işsiz gence istihdam açığı bulunan su ürünleri sektöründe, deniz balıkları yetiştirme ve işleme konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini ifade eden Aslı Gürdal, gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek yeni bir meslek sahibi olmalarını sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Proje boyunca katılımcılara 184 saat mesleki teorik eğitimin yanında 32 saat girişimcilik eğitimi verdikleri aktaran Gürdal, aynı zamanda katılımcıların 1 ay boyunca iş başı eğitimi de aldıklarını belirtti.

SEKTÖRE İVME KAZANDIRACAK

Balık yetiştiriciliği ve işlenmesi konusunda Avrupa’daki istihdam ve eğitimleri inceleyerek; meslek eğitimi, üniversite ve sektörle iletişim konusunda bir model oluşturduklarını vurgulayan Gürdal, ‘’Bir yıllık süreci başarıyla tamamladık ve 70 katılımcımız sertifikalarını aldılar. Projemizle Türk balıkçılık sektörüne nitelikli eleman kazandırma konusunda destek vermeye çalıştık. Ortaklarımız olan firmalar da bize proje boyunca desteklerini sundular. Şimdiki hedefimiz eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımızın sektörde kendilerine iş bularak, sektörün ilerlemesini sağlamak’’ diye konuştu.