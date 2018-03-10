Birlik ve beraberlik için bayrak dağıtıldı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Kemalpaşa Belediyesi tarafından başta ana cadde ve sokaklar olmak üzere asılıp esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

Afrin’de şehit olan askerlerimizi anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, böyle günlerde toplum olarak birlik ve beraberlik örneği teşkil etmek gerektiğine söyledi.

EN GÜZEL CEVAP

Başkan Uğurlu, “Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği ‘Zeytin Dalı’ harekâtına destek maksadıyla cadde ve sokaklara Türk bayrağı asıp, esnaflarımıza ve hemşehrilerimize bayrak dağıttık. Böyle günlerde toplum olarak birlik ve beraberliğimizi göstermemizin en güzel yollarından biri de şanlı al bayrağımızı asmak olacaktır. Büyük Türk milleti olarak içeride ve dışarıdaki bütün düşmanlarımıza karşı bu şanlı al bayrağımız etrafında toplanarak en güzel cevabı verip birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimizi bir kez daha göstermiş olacağız. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan kahramanlarımıza dualarımızla destek veriyor, Cenab-ı Hakk’tan ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylemesini niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılan bayraklar ev veiş yerlerine asıldı. Yaşlı bir adam dağıtılan baynağı aldı ve öptü.