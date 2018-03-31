Yunuspark’ta gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak ve Manisa Hemşehri Dernekleri Platformu temsilcileri katıldı. Programda sivil toplum kuruluşu üyeleriyle buluşmaya, onlarla görüş alışverişinde bulunmaya özen gösterdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

DERNEKLER ÖNEMLİ

Başkan Çerçi yaptığı açılış konuşmasında, “Hemşehri dernekleri bizler için önemli. Biraraya gelip görüş alışverişinde bulunmak, taleplerinizi dinlemek istedik. Belediye olarak 4 yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda güzel işler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 230 bin nüfusuyla ilin en hızlı büyüyen ilçesiyiz. Kurucu belediye olarak kenti değiştirmeye, dönüştürmeye, sıkıntıları da en aza indirmeye çalışıyoruz. Bir yandan şehrin konut, otopark gibi dev sorunlarına çözüm bulurken bir yandan da sosyal ve kültürel projeler üretiyoruz.

GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Bugün kültür yaşam merkezi sayımız 20’yi buluyor. Elbette eksiklerimiz, tamamlayamadığımız projeler var. Bunlar için de mesai harcıyoruz. Katılımcı bir belediye olarak sizlerin görüşleri bizler için oldukça değerli. Birlikte çok daha güçlüyüz, çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ise, Yunusemre Belediyesi ile güzel çalışmalarda bulunduklarını belirtirken; bu konudaki duyarlılığından doları Başkan Çerçi’ye teşekkür etti. Çakıcı, hemşehri dernekleriyle birlikte sosyal projeler üretmeye hazır olduklarını belirterek bu konuda derneklere çağrıda bulundu. Manisa Hemşehri Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek ise kendilerini ağırlayan Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.

Yunuspark’ta gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Çerçi: “Birlikte çok daha güçlüyüz, güzel çalışmalara imza atacağız.”