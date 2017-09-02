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Bodrum’da Zafer Bayramı için kulaç attılar

Bodrum'da yaşayan öğretmen Naz Peksen ve Atakan Atmaca öncülüğünde bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Çelebi Adası’na yüzerek burada bayrak açtı.

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Ortakent Fink Beach’te saat 08.40’ta ısınmayla başlayan etkinlikte aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon’un da bulunduğu yaklaşık 50 yüzücü, saat 09.10’da ilk kulaçlarını attı. Bin 200 metre yüzen grup, saat 09.55’te ise adaya ayak bastı. Etkinlikte herhangi bir olumsuz duruma karşı 4 güvenlik botu ve 2 jet-ski yüzücülere eşlik etti. Yüzemeyecek duruma gelenler botlara alınarak adaya götürüldü. En son yüzücü de karaya çıkınca, adada dev Türk bayrağı açıldı. Naz Peksen’in kızı 6 yaşındaki Zeynep Jan Pekşen, Türk bayrağı önünde kendi yazdığı şiiri okudu. Yüzücüler, daha sonra botlar ile tekrar başlangıç noktasına götürüldü. Bazı yüzücüler başlangıç noktasına giderken, botta bayrağı tekrar açıp selfie çekti.

 

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