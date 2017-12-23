Bodrum’un dünü bugüne taşınıyor

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Bodrum’un dünyada ve Türkiye’de doğal güzelliklere sahip nadir yerlerden bir tanesi olduğunu belirterek ilçeye her yıl yaklaşık 70 ülkeden 2 milyona yakın insanın giriş yaptığını söyledi. Kocadon, bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları kısa bir süre sonra açılışı yapılacak Kent Müzesi’nde sergileyeceklerini dile getirdi. Kocadon, “Kral Mousolos’tan Heradot’a, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’dan, sanat güneşi Zeki Müren ve Neyzen Tevfik’e kadar birçok ünlü isim Bodrum’a değer kattı. Bu nedenle kentimizin kimliğini ve geçmişini hem ilçemize konuk olarak gelen yerli ve yabancı turistlere hem de gelecek nesillerimize aktarmak için bu tarihi belge niteliğindeki fotoğrafları Kent Müzesi’nde sergileyeceğiz” dedi.