Bol kahkahalı sezon açılışı

Gaziemir Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri 2017-2018 sezonu açıldı. Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi yeni sezonda ‘Güldürüklü Temaşa’ isimli tiyatroyla perdelerini açtı. Yaz boyunca kültür merkezinden uzak kalan Gaziemirli sanatseverler sezonun ilk oyununa yoğun ilgi gösterdi. Sanat merkezinin koltuklarının tamamını dolduran seyirciler kahkahaya boğuldu, yaz boyunca tiyatrodan uzak kalmanın özlemini giderdi. Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatro Ekibi kısa doğaçlama oyunlardan oluşan Güldürüklü Temaşa oyunlarıyla seyirciye keyifli anlar yaşattı. Kurgusu ve metni olmadan, o anda seyirciden alınan yönelimlerle ortaya çıkan hikayeleri sahneleyen oyuncular performanslarıyla seyirciden tam not aldı. Oyun sonunda Belediye Meclis Üyesi Aydın Tülü oyunculara plaket verdi, teşekkür etti.