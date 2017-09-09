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Bornova Belediyesi’nin sıcak eli sevimli dostları da sarıyor

Bornova Belediyesi’nin veterinerleri 8 yaşındaki kangal kırması köpeği hayata bağladı.

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Duyarlı bir vatandaşın görüp Bornova Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdiği kangal kırması, aynı gün operasyona alınıp 4 saatin sonunda 6 kiloluk tümörlü kitleden kurtarıldı. Rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuşan kangal kırması sokağa dönmeye hazır hale geldi. İzmir’de 6 kiloluk tümörlü kitleyle sokakta kaderiyle baş başa kalan bir köpek, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Pınarbaşı Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan ameliyatla adeta ikinci hayatını yaşamaya başladı. Ağır bir operasyon geçirmesi nedeniyle iyileşme süreci uzayan 8 yaşındaki kangal kırması dişi köpek şimdi sokağa döneceği günü bekliyor.

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