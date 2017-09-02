Bornova’da hurdalar çiçek açtı

Hurda araçlar, çiçekli arabalara dönüştürülerek parklardaki yerlerini almaya başladı. İki araçla Büyük Park’ta başlayan çalışma önümüzdeki süreçte diğer parklarda da hayata geçirilecek Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün Hurda Araç Parkı’nda topladığı sahipsiz araçlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün özel projesi ile yeniden hayat buluyor. Kentin çeşitli yerlerinde terk edilmiş hurda araçlar, kaportalarıyla ilgili bakım, onarım ve boyası yapıldıktan sonra çiçekli arabalara dönüşüyor. Proje ilk olarak, iki araçla Bornova’nın sembol alanlarından Büyük Park’ta uygulandı. Klasik olarak nitelendirilebilecek iki hurda otomobil, yapılan özel çalışmayla birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

BORNOVA BİZİM EVİMİZ

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, küçük ama sıradışı dokunuşlarla estetik açıdan daha güzel bir kent yaratmayı hedeflediklerini söyledi. İlçedeki binaların kör olarak nitelendirilen cephelerini cephe giydirmeleri ve graffiti çalışmalarıyla renklendirdiklerini hatırlatan Başkan Atila, “Neredeyse maliyetsiz olan yeni projemizle, bir anlamda sokaklarımızda görüntü kirliliği yaratan hurda araçlarımızın geri dönüşümünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan çalışmayı önümüzdeki süreçte ilçedeki diğer parklara da uygulayacağız” diye konuştu.