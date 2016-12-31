Bornova’da kar alarmı

Vatandaşların yoğun kar yağışlı nedeniyle olumsuzluk yaşamaması için Bornova Belediyesi sorumluluk alanı içinde bulunan yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “İlçemizde yüksek kesimlerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi. Kurudere, Beşyol, Yaka mahalleleri gibi yüksek kesimlerdeki yollarda ekipler bir taraftan kar temizleme çalışmaları gerçekleştirirken diğer taraftan buzlanma ve araçların kayma risklerine karşı tuzlama yapıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Kar yağışı nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar temizleme ve tuzlama ekiplerimiz sürekli çalışıyor” dedi.