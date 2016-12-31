Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Bornova’da kar alarmı

Yüksek kesimlerdeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova Belediyesi Ekipleri alarma geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaşların yoğun kar yağışlı nedeniyle olumsuzluk yaşamaması için Bornova Belediyesi sorumluluk alanı içinde bulunan yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “İlçemizde yüksek kesimlerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi. Kurudere, Beşyol, Yaka mahalleleri gibi yüksek kesimlerdeki yollarda ekipler bir taraftan kar temizleme çalışmaları gerçekleştirirken diğer taraftan buzlanma ve araçların kayma risklerine karşı tuzlama yapıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Kar yağışı nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar temizleme ve tuzlama ekiplerimiz sürekli çalışıyor” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Titiz hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı

Titiz hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne ziyaret

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA