Bornova’da öðrenci olmak bir ayrýcalýktýr

Ayrýca Dost Kart sahibi gençler, Bornova Belediyesi ile esnaf arasýnda yapýlan anlaþmaya göre yaptýklarý alýþveriþlerde çeþitli oranlarda indirimlerden de yararlanýyor.

“Her yer Kampüs Heryer Bornova” sloganý ile hareket eden Bornova Belediyesi’nin Üniversite öðrencileri için yaptýðý çalýþmalar artarak devam ediyor. 2014 yýlýnda hayata geçirilen Dost Kart Projesi öðrencilerin hayatýný kolaylaþtýrýyor. Her geçen gün daha çok öðrenciyi kapsayan Dost Kart Projesi’den yararlananlarýn sayýsý 6004’e ulaþýrken, bu güne kadar Gençlik Merkezi’nden verilen hizmet sayýsý ise 1 milyonu geçti. Büyükpark içindeki Gençlik Merkezi’nden yararlanan Dost Kart sahibi öðrencilere ücretsiz 3 çeþit öðlen yemeði verilirken, gün boyu çay, kahve ve meyve suyu ikramlarýnda da bulunuluyor. Merkez içinde oluþturulan kütüphanede ders çalýþma imkaný bulan gençler, ücretsiz olarak internet hizmeti ve çamaþýr yýkama hizmeti de alabiliyor. Ayrýca merkez içinde tabu, scrable, jenga gibi zeka geliþtirici oyunlarýn yaný sýra bahçedeki masa tenisi ve satranç ile de öðrencilerin keyifli zaman geçirmeleri saðlýyor.

DOST KART AVANTAJI

Bornova Belediyesi’nin Dost Kart uygulamasý sayesinde gençler, ‘Dostkart’ amblemi olan 400 esnaftan yüzde 10’dan yüzde 50’ye kadar indirimli alýþveriþ yapma imkaný bulurken, Bornova Belediyesi’nin hizmetlerinden de öncelikli olarak yararlanýyor. Belediye ile anlaþma yapýlan esnaf ise sürekli olarak kontrol edilerek, kurallara uymayanlar sistemden çýkarýlýyor. Dost Kart ve Gençlik Merkezi uygulamalarýndan yararlanmak isteyen öðrenciler, Bornova Belediyesi tarafýndan üniversitelerin kayýt dönemlerinde ve belirli aralýklarla fakültelerde kurulan stantlara baþvuru yapabiliyor. Ayrýca gençler, Gençlik Merkezi’nden Dost Kart’larýný edinebiliyorlar. Dost Kart sahibi öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ifade eden Bornova Belediye Baþkaný Olgun Atila, “Ýlçemizde, geleceðimiz olan gençlerimize gerçek anlamda sahip çýkmak istiyoruz. Dost Kart Projesi’ni bu amaçla hayata geçirdik. Projenin baþlangýcýndan bu yana Gençlik Merkezi’nden yararlanan öðrenci sayýsý da arttý. Gençlerimize yönelik desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.