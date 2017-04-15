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Bostanlıspor Masa Tenisi branşında gelecek vaad ediyor

İzmir'in ‘ilklerin amatör spor kulübü’ Bostanlıspor tarihinde ilk kez, ‘Masa Tenisi İl Şampiyonası’na katıldı.

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Halkapınar Spor Kompleksi Masa Tenisi Salonu’nda yapılan İzmir Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliği’nde mücadele eden Bostanlıspor Masa Tenisi takımı beklenenden de başarılı sonuçlar alarak takdir topladı, gelecek vaad etti. Çok kısa bir zaman önce kurulan ve yaklaşık 25 günlük çalışma sonrasında şampiyonaya katıldıklarını ifade eden Bostanlıspor Masa Tenisi şube başkanı İlkay Özçelik, “Yıldız masa tenisçilerimiz yılların tecrübeli takımları arasında ve şampiyon sporcuların katıldığı birinciliklerde dereceye girememesine karşın gelecek için ümit verdi. Bu da bizi çok mutlu etti. Karşıyaka’da ilk kez kurduğumuz masa tenisi takımıyla bu spora olan özlemi de gidermiş olduk. Gelecekte şampiyon sporcular yetiştireceğiz. 25 gün, bazı oyuncularımız 3-4 antrenman sonrası maçlara çıktı. Tecrübeli baş antrenörümüz Mustafa Şaşmaz ile önce İzmir, ardından da Türkiye Şampiyonlarını yetiştireceğimize inancımız sonsuz” şeklinde konuştu.

 

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