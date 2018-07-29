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Bozdoğan’da zirai amaçlı domuz avı başladı

Bozdoğan’a bağlı Haydere, Çamlıdere, Kazandere, Seki, Yakaköy, Güney ve Seki mahallerinde zirai amaçlı domuz avı yapılacak.

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Domuz popülasyonun gereğinden fazla artması ve ekili ürünlere zarar vermesinin ardından mahalle muhtarlarının talebi üzerine domuz avı gerçekleştirilmesi için Bozdoğan Madran Avcılar ve Atıcılar kulübünden yardım istendi. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nden alınan izin kapsamında Bozdoğan’da 25 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında zirai amaçlı domuz avı yapılacak. 

Bozdoğan’daki zirai amaçlı domuz avının 25 Temmuz Haydere, Kazandere, 28 Temmuz Seki’de yapılırken 01 Ağustos Yakaköy, Haydere, Kazandere, 04 Ağustos Çamlıdere, 05 Ağustos Güney, Seki, 11 Ağustos Seki, 12 Ağustos Çamlıdere mahallerinde yapılacağı öğrenildi.

 

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