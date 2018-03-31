Bu köyde hayat var
Urla Bademler’de içinde bungalov evler, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu ‘Doğal Yaşam Köyü’, herkesi kendine hayran bırakıyor. Buraya gelenler köy yaşamını bire bir öğreniyor.
Yıllarca çiçek alımlarıyla desteklediği Urla Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni bu kez “ekonturizmle” tanıştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatif arazisi üzerine kurduğu “Doğal Yaşam Köyü” ile geleneksel köy yaşamını turizme açtı. Projeyi başından sonuna kadar yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in önde gelen turizmcilerini davet ettiği Doğal Yaşam Köyü’nün pazarlama stratejisini de bizzat yürüttü. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yeni projesi hem kırsaldaki istihdam ve üretim olanaklarını artırmayı, hem de yerli ve yabancı turistleri doğal, sağlıklı ve geleneksel üretim metotlarıyla tanıştırarak kırsal yaşamla buluşturmayı hedefliyor. “Doğal Yaşam Köyü” sayesinde ‘kentliler’ köy yaşamıyla iç içe olacak; sütünden yumurtasına, enginarından ekmeğine kadar tüketeceği pek çok lezzeti en doğal bir biçimde üretecek.
DOĞAYLA İÇ İÇE OLMANIN KEYFİ
Eko-turizm alanındaki gelişmeye katkı sağlayacak “Doğal Yaşam Köyü” kapılarını ilk olarak turizm sektörünün temsilcilerine açtı. Ayşatur Turizm Şirketi temsilcisi Bediha Işık, “Yabancı ve yerli turistler beton binaların arasından çıkıp burada kısa bir sürede olsa doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacak”dedi. Pastoral Tur sahibi Yeşim Arıkan da, “Aziz Başkan burayı çok iyi bir biçimde gizlemiş. Çok da güzel bir çalışma ortaya çıkarmış” diye konuştu.
Mis gibi tarhana leziz zeytinyağı
İzmir’in yeni Doğal Yaşam Köyü, kent yaşamının koşuşturmasından ve stresinden yorulanlar için ideal bir «kaçış noktası» olacak. Bademler’deki yaklaşık 315 dekar alan üzerine 4 milyon liralık yatırımla kurulan Doğal Yaşam Köyü’nde yaklaşık 10 bin adet ağaç, çiçek üretim seraları, soğuk hava deposu, fide dikim bölümü ve idari binalar yer alıyor. Konaklamalı ziyaretçiler için ayrıca 10 adet bungalov ev, üretim parselleri, yürüyüş ve bisiklet yolları da bulunuyor. Köyün konukları, doğanın eşsiz güzelliklerini ağaçların arasında gizlenmiş bungalovlarda izlerken, yörenin en köklü ve en kültürlü köylerinden Bademler’in deneyimli üreticilerinden salça, tarhana, reçel, turşu ve köy ekmeği gibi ürünlerin yapımını öğrenecek; kerpiç atölyesinde köy fırını ve hayvan barınakları için kerpiç dökecek. Ziyaretçiler ayrıca, kooperatifin çiçek seralarındaki üretim sürecine katılabilecekleri gibi, zeytin toplayıp kooperatifin taş kırım zeytinyağı fabrikasında zeytin sıkımı da yapabilecek.
KIRSAL TURİZME DOPİNG
İzmir’de kent merkezine 45 dakika uzaklıkta bulunan Bademler Doğal Yaşam Köyü, yeşilin her çeşidinin hakim olduğu, koyunların otladığı, turp otunun bahçeden koparılıp taze sıkma zeytinyağıyla salata yapıldığı, bir yandan mis gibi sümbüllerin koktuğu bu ekolojik yaşam noktası, metropol yaşamından sıkılanların hayalini süsleyen bir mekan.
Bulunuşu milattan önceye dayanan parşömenin öyküsü, uzun yıllar sonra ilk kez 2013 yılında tabak ustası İsmail Araç tarafından yeniden yazılmaya başlandı. Araç, kendisini Bergama aşığı olarak tanımlayan Macit Gönlügür ile birlikte işe büyük emek veriyor. Genelde oğlak derisinden yapılan parşömenin geleneksel yöntemlerle üretmesi için kolları sıvayan Araç ve Gönlügür’ün girişimleriyle başlatılan parşömen üretimi, şimdi her geçen gün daha büyük ilgi görüyor.
BU MESLEĞE MERAK ETTİM
İsmail Araç’ın yanında 2007 yılında çırak olarak işe başlayan Demet Sağlam Tokbay, daha sonra kalfa oldu ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında düzenlenen geleneksel peştamal kuşanma töreni ile ustalık derecesine yükseldi. Asıl mesleği restorasyon olan Tokbay, “Arkeoloji Restorasyon mezunuyum. Uzun yıllar boyunca restorasyon üzerine çalışmalar yaptım İstanbul ve Bergama’da. 2005 yılında parşömen ile tanıştım. İsmail Amca ile tanıştıktan sonra onun yaptığı bu mesleği öğrenmeye merak saldım. 2007 yılında beraber çalışmaya başladık. Geçen seneye kadar kendime ait bir atölyem vardı. Orada hem üretim hem de desen tasarım olarak parşömen ile ilgili çalışmalar yapıyordum. İsmail Amca beni önce çırak olarak kabul etti, daha sonra kalfa oldum ve en son geçen yıl Temmuz ayında da geleneksel peştamal kuşanma töreni ile ustalık mertebesine eriştim. Halen devam ediyorum parşömen üretmeye” dedi.
Parşömen, hala geleneksel doğal yöntemlerle üretiliyor.
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