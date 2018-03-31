Bu köyde hayat var

Yıllarca çiçek alımlarıyla desteklediği Urla Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni bu kez “ekonturizmle” tanıştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatif arazisi üzerine kurduğu “Doğal Yaşam Köyü” ile geleneksel köy yaşamını turizme açtı. Projeyi başından sonuna kadar yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in önde gelen turizmcilerini davet ettiği Doğal Yaşam Köyü’nün pazarlama stratejisini de bizzat yürüttü. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yeni projesi hem kırsaldaki istihdam ve üretim olanaklarını artırmayı, hem de yerli ve yabancı turistleri doğal, sağlıklı ve geleneksel üretim metotlarıyla tanıştırarak kırsal yaşamla buluşturmayı hedefliyor. “Doğal Yaşam Köyü” sayesinde ‘kentliler’ köy yaşamıyla iç içe olacak; sütünden yumurtasına, enginarından ekmeğine kadar tüketeceği pek çok lezzeti en doğal bir biçimde üretecek.

DOĞAYLA İÇ İÇE OLMANIN KEYFİ

Eko-turizm alanındaki gelişmeye katkı sağlayacak “Doğal Yaşam Köyü” kapılarını ilk olarak turizm sektörünün temsilcilerine açtı. Ayşatur Turizm Şirketi temsilcisi Bediha Işık, “Yabancı ve yerli turistler beton binaların arasından çıkıp burada kısa bir sürede olsa doğayla iç içe olmanın keyfini yaşayacak”dedi. Pastoral Tur sahibi Yeşim Arıkan da, “Aziz Başkan burayı çok iyi bir biçimde gizlemiş. Çok da güzel bir çalışma ortaya çıkarmış” diye konuştu.