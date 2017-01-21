Bu toprağın altında...

Bin 500 yıllık geçmişi ile önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir’in yerel yönetimi, tarihi mirasın ortaya çıkarılması ve korunması konusundaki örnek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki Antik Roma Tiyatrosu’nun gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlattığı kamulaştırmalarda bugüne kadar 11 milyon 889 bin TL’lik bedel ödedi. Kadifekale’de gecekondular arasına sıkışıp kalan tiyatronun çıkarılması için yaklaşık 12 bin 974 m2lik alan üzerinde bulunan 164 parsel için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 11 bin 894 2lik alanın tapusunu aldı. Bölgede Antik Tiyatro’yu gün yüzüne çıkaracak arkeolojik çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan destek protokolü çerçevesinde yapılıyor. Şu an için ara verilen çalışmalar, kısa bir süre sonra yeniden başlayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Proje kapsamında öncelikle, arkeolojik yüzey araştırması yapılarak tiyatroya ve sur duvarlarına ait antik arkeolojik mimari kalıntılar ile Antik Tiyatro’nun gerçek yeri tam olarak tespit edildi. İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan ‘Antik Tiyatro ve Kadifekale 1. derece arkeolojik sit alanının genişlemesi’ önerisi kurul tarafından kabul edildi ve tiyatro ile Kadifekale’nin 1. derece arkeolojik sit alanı genişledi. 1/1000 ölçekli uygulama amaçlı imar planı, Antik Roma Tiyatro alanı olarak belirlenen alanda kalan zemin ve zemin üstü kamulaştırmaların yapılabilmesi için ‘7. Beş Yıllık İmar Programı’na dahil edildi. Bu kararın alınmasıyla alandaki kamulaştırmaların önü açıldı.

Kadifekale’deki antik tiyatro ile ilgili en ayrıntılı bilgi, 1917-1918 yıllarında Otto Berg ve Otto Walter’ın araştırmalarında ve araştırmalarına yönelik hazırladıkları plan ve kesitlerde bulunuyor. 16 bin kişi kapasiteli olduğu düşünülen tiyatronun kalıntılarının Roma dönemi özellikleri taşıdığı biliniyor. Eski kaynaklarda, Erken Hıristiyanlık yani Roma İmparatorluğu’nun paganizm döneminde İzmirli St.Polikarp’ın bu tiyatroda öldürüldüğü ve tiyatronun tarihin trajik sahnelerine şahitlik ettiği öne sürülüyor.

St. Polikarp, İsa’nın öğrencilerinden birisi olan Yuhanna’nın öğrencisi olarak tanınıyor ve Havari San Jean’ın yakını olduğu, Roma İmparatoru Trajan döneminde Piskopos olarak görev yaptığı biliniyor. Tarihte Polikarp, bilgeliği ve yardımseverliği ile öne çıkıyor.