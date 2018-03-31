Bu üniversite örnek olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), engelli öğrencilerin faydalanabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği engelsiz çalışma odasının açılışını gerçekleştirdi. İİBF Dekanı Prof. Dr. Kamil Tügen, engelsiz çalışma odalarının farklı üniversitelerdeki uygulamalar incelenerek oluşturulduğunu belirterek öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleme yaptıklarını söyledi.

FARKLI ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Çalışma odasında bulunan iki bilgisayara görme engelli öğrencilerin rahatlıkla yararlanabilmesi amacıyla ekran okuyucu yazılım yüklediklerini vurgulayan Tügen, “Bu yazılım, ses sentezleyici kullanarak sesli geri bildirim sağlamaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede web sitelerine girebilir, e- postalarını inceleyebilir, sosyal medya hesaplarını kullanabilirler. Ayrıca Fakültemizde bulunan engelli öğrencilerimiz için farklı çalışmalarımız da devam etmektedir. Engelli öğrencilerimiz için engelli tuvaleti, rampa düzenlemeleri bunlardan bazıları” dedi. Engelli Öğrenci Temsilcisi Mehmet Umut Mutlu ise, “Arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizi nasıl daha engelsiz hale getiririz diye çalışıyoruz. İlgili birimlere ulaşıyoruz. Sadece engelsiz bir üniversite hedefimiz yok” diye konuştu.