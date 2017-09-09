Buca ilk hasat için gün sayıyor

Buca Belediyesi, iki yıl önce 14 bin m2lik kaybolan değeri üzüm bağlarını yeniden kentle buluşturan projede ilk hasat 10 Eylül’de düzenlenecek “Bağ Bozumu Şenliği” ile kutlanacak. İçinde konuk evi, kafeterya, eğitim, oturma ve sosyal alanın bulunduğu ‘Bağ Evi’ de, ilk hasatla birlikte hizmete açılacak.İki yıl önce dikilen fidanlardan alınacak 1.5 tonluk ilk ürünün hasadının yapılacağı şenlik 10 Eylül’de düzenlenecek kortejle başlayacak. Yöresel ürün stantlarının da yer alacağı şenlikte bağ bozumu gelenekleri de canlandırılacak. İlk ürünlerinin tadımlarının da yapılacağı şenlik Buca Belediyesi Roman Bandosu’nun müzikleriyle renklenecek.

Buca’nın sembolü olan üzümü yeniden topraklarıyla buluşturmanın heyecanı yaşanırken içinde konuk evi, kafeterya, dinlenme ve öğrencilere tarım eğitimi verilebilecek donanım oluşturulan Bağ Evi de aynı gün kapılarını açacak. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, tarihe sahip çıkıp, onu yeşertip, mahsüle dönüştürmenin ve devamında Bucalılar’a sunabilecek duruma getirmiş olmanın heyecanını yaşadıklarını vurgularken, Bağ kültürünü ve dokusunu Bucalılar’a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Tüm Bucalılar’ı 10 Eylül’de düzenledikleri Bağ Bozumu Şenliği’ne ve Bağ Evi açılış törenine davet eden Başkan Piriştina, “Tarihi değerin canlanışını gelin birlikte yaşayalım” çağrısı yaptı.