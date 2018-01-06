Buca yeşil dokusunu kendi üretiyor

Belediye, Park Bahçeler Müdürlüğü alanına kurduğu serada sardunyadan lavantaya kadar onlarca çeşit çiçek ve bitkiyi üretip, yılın 365 günü kent dokusuna renk katıyor. Buca Belediyesi 2014 ile 2017 yılları arasında Buca’nın sokaklarını 11 bin 588 ağaç, 464 bin 287 mevsimlik çiçekle süsledi.

365 GÜN MEVSİMLİK ÇİÇEK

İlçede vatandaşlara nefes alabilecekleri yeşil alanlar yaratmak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu serada ilçenin parklarına dikilecek çiçekleri kendisi üretiyor. Yarım milyona yaklaşan resmi nüfusuyla İzmir’in hızlı büyüyen ilçelerinden Buca’da yaşanan en ciddi sorunlardan biri olan yeşil doku eksiğinin giderilmesi için çalışmalarına hızla devam eden Buca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, fidanlık bölümünde kurulan serada 365 gün mevsimlik çiçek yetiştirerek Buca’nın sokaklarını süslüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında faaliyet gösteren toplam 700 metrekarelik serada limon servi, gold taflan, mor salkım, sardunya, çalı mine, lavanta, ruelya, pitos, corex, çeşme papatyası, mavi çim ve Osmanlı çimi gibi onlarca çeşit çiçek ve bitki üretimi yapılıyor. Büyük bir özenle üretilen mevsimlik çiçek, bitki ve ağaçlar Buca’da yeşil doğa ve rengarenk sokaklar için ekiliyor.