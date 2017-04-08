Buca Zabıtası gücüne güç kattı

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne alınan 30 zabıta destek personeli düzenlenen törenle göreve başladı. Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kentte düzen ve disiplini sağlayan zabıta ekibinin gücüne güç katarak Bucalıları huzur içinde yaşayacakları kente kavuşturmak için büyük bir adım attıklarını söyledi.

Vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, zabıta ekibini genç, dinamik ve aktif 30 yeni zabıta destek personeli alarak kuvvetlendirdi.4 bayan 26 erkek olmak üzere toplam 30 kişiden oluşan zabıta destek personeli ekibi Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın da katıldığı törenle göreve başladı.

PERSONELE DESTEK

Buca Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Balkozak toplam 60 kişiye ulaşan zabıta teşkilatı ile Bucalıların sağlığı ve güvenliği için daha kaliteli hizmet sunmaya çalışacaklarını söyledi. Göreve başlayan personele başarılar dileyen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 30 yeni personelin katılımıyla Bucanın daha düzenli bir kent, Bucalıların ise daha huzurlu ve güvenli olacağını söyledi. Başkan Piriştina, "Vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmeleri için uygulanan denetimler, artan zabıta sayısı ile birlikte daha sağlıklı bir şekilde yürütülecek. Zabıta personel sayımız yeni gelen 30 zabıta destek personeliyle 60'a yükseldi. Güçlenen zabıta kadrosu ile hem denetleyici hem de eğitici bir tutum izleyeceğiz. Daha düzenli bir kent için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.