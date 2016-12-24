Buca’da can dostlara sürekli gıda desteği

Buca Belediyesi, kötü hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda desteğini ilçenin merkezi dışındaki ormanlık alanlarda da sürdürüyor. Yapılan protokol ve alınan desteklerle ilçedeki artık gıdaları toplayan Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle belirledikleri Olduruk, Şahintepesi, Belenbaşı ve Evka-1 bölgelerine günlük yiyecek servisi götürüyor.

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Sokak hayvanlarının, her mevsim koşulunda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her türlü sağlık hizmetini ücretsiz sunan Buca Belediyesi, hayvanların sert geçen kış şartlarında aç kalmaması için gıda desteğini aralıksız sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi ile yapılan protokol çerçevesinde günlük olarak alınan artık gıdalar hayvanseverlerle koordineli olarak belirlenen alanlara götürülüyor.

ÖZEL KAPLARLA SERVİS

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu Olduruk mevki, Şahintepesi, Belenbaşı yol üzeri ve Evka-1 bölgelerinde belirlenen alanlara götürülen yiyecekler özel kaplarla hayvanlara veriliyor. Kış şartlarında yiyecek bulmaları zorlaşan sokak hayvanları için gıda desteklerinin süreceğini ifade eden Veteriner İşleri Ekipleri, sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını tespit ederek, müdahale için Müdürlük bünyesinde tedaviye alıyor.