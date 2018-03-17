Buca’da çaylar belediyeden

Buca Belediyesinin geçen yıl Yaşlılar Haftası’nda başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile Buca’da yaşayan 65 yaş üstü herkes Buca Belediyesi şirketi Bucamar’ın işletmelerinde çaylarını ücretsiz içebiliyor. Belediye hizmetlerini her yaş gurubunun yaşamını kolaylaştırmak ve mutluluklarını sağlamak üzerine şekillendiren Buca Belediyesi, emekleri ve hakları parayla ödenmez olan yaşlılara çam sakızı çoban armağanı bir ikram yapıp, pamuk ellerini sıcak çaylarla ısıtıyor.Belediye şirketi Bucamar tarafından işletilen Uğur Mumcu Caddesi’ndeki Pembe Köşk, Kaynaklar Meydanı’ndaki Bu’Çınar Kafe ile yine Kaynaklar’daki Dere Kafe, Gölet’teki Ada Kafe ve Göl Restoran’da çaylarını ücretsiz için 65 yaş üstü vatandaşlar doğal, tarihi ve keyifli mekanlarda zaman geçirip, keyifli sohbetlere katılmanın mutluluğunu yaşıyor.