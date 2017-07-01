Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Burcu Güneş sırrını açıkladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen 26. Umurlu Erik Festivalinde sahne alan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, vücudundaki lekenin sırrını açıkladı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konserinin ardından kendisine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından erik hediye edilen ünlü sanatçı Burcu Güneş, eriği çok sevdiğini söyledi. Sahneden vücudundaki eriğe benzer doğum lekesiyle ilgili sırrını da hayranlarıyla paylaşan Güneş, “Eriği çok seviyorum. Çağırırlarsa her sene erik festivaline gelmeye gönüllüyüm. Benim bacağımda bile doğum lekem erik. Annem hamileyken yan komşumuzun bahçesinden erik çalmış. O kadar çok canı çekmiş ki; komşu kadın da evde olmayınca çalmak zorunda kalmış. İzin almadan alıp yediği için bacağımda erik şeklinde doğum lekesi oluşmuş” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA