Burhaniye’de ‘Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’

Tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı kalitesi yönünden de başta gelen kentlerden olan ilçede, zeytin ve zeytinyağına dikkat çekmek amacıyla kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Birbirinden ünlü develerin güreşiyle binlerce güreş sever Burhaniye’de bulaşacak. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini 14. kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Festivalimiz bu yıl da birbirinden nitelikli birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Zeytinin ülkesi olan Burhaniye’mizin zeytin ve zeytinyağının tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla her sene düzenlediğimiz festivalimiz, ayrıca geleneksel hale gelen Deve Güreşleri’ne de ev sahipliği yapacak. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.