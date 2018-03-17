Burhaniye’de lokma hayrı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde Muhtar Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar şehitler için mevlit okuttu ve lokma hayrı yaptı. Kadınların hazırladığı lokmalar yüzlerce vatandaşa ikram edilirken, camide de mevlit okundu.

BİRLİK VE BERABERLİK

Mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan Muhtar Yusuf Karakocalı, ”Mahallemizde şehitler için düzenlediğimiz hayra katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız Necdet Uysal’a çok teşekkür ediyorum. Hayrımız çok ilgi gördü. Destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi. Hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğun anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Bu hayrı düzenleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize de şifa diliyorum. Allah, askerimize ve polisimize güç kuvvet versin, ülkemizin üzerindeki kara bulutları kaldırsın” dedi. Başkan Uysal, hayrın ardından mahalle kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet etti.