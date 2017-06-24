Büyük usta Neşet Ertaş tez oldu

Türk Halk Müziğinin büyük ustası halk ozanı Neşet Ertaş ve temsilcisi olduğu Bozlak müziği, Yaşar Üniversitesi öğrencisi Mehmet Kılınç tarafından yapılan yüksek lisans tezine konu oldu.

Kılınç, Bozlak müziği ve özellikle de Neşet Ertaş’ın eserlerini inceleyip bir batı müziği çalgısı olan klasik gitarla yeniden yorumlanması üzerine hem tez yazdı hem de büyük ustanın ‘Yalan dünya’ ‘Yazımı kışa çevirdin’ gibi 5 eserine de gitar için düzenlemeler yaptı.

APDAL KÜLTÜRÜ’NÜ ARAŞTIRDI

Mehmet Kılınç, temel amacının, bir Anadolu hazinesi olan Bozlak kültürünün klasik Batı müziği çalgıların ile icrasıyla yurtdışında daha geniş kitlelere tanıtılması ve hak ettiği değeri bulması olduğunu söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Kılınç, “Bozlak müziğinin klasik gitar ile yeniden yorumlanması” başlıklı teziyle Anadolu topraklarının müzik kültürünü çağlar boyu yeniden inşa edip geliştirerek münhasır bir kültür hazinesi yaratan Adbal kültürünü ve kültür hazineleri bozlakları ve bu müziğin temsilcileri Şemsi Yastıman, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Ali Rıza Güney, İsmail Altunsaray ve Neşet Ertaş’ın eserlerini inceleyerek klasik gitar ile yeniden yorumlanması üzerine çalıştı.

Kılınç, “Bu çalışmada, yüz yıllardır Anadolu’da yaşamış bir toplumun içinden çıkan bir yakarış olarak tanımlayabileceğimiz Bozlak’ı, etimolojik, tarihsel ve müzikal açıdan inceleyip klasik gitar ile yeniden icra edilebilme olasılıklarını araştırdım. Bozlak kültürünün en önemli yapısı olan Abdal toplumunun bu müziğe olan bağlılıkları ve Bozlak kelimesinin aslında onların tamamen yaşam tarzları olduğunu araştırıp geçmiş ve şimdiki zamanda kullanılan çalgılar, makam ve ayakları da inceledim” şeklinde konuştu.