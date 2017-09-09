Büyükşehir 25 bin bebeğe‘Merhaba’ dedi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen ‘Merhaba Bebek Projesi’ hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa ekipleriyle Merhaba Bebek Projesi kapsamında yaklaşık 25 bin bebeğin yayında yeraldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen Merhaba Bebek Projesi ile Balıkesirli ailelerin heyecan ve sevinçlerine ortak olunurken, belediye vatandaşların yanında yer alıyor. Bazı ziyaretlerde Başkan Uğur’da yer alırken vatandaşların mutluluklarını paylaştı.
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