Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Büyükşehir 25 bin bebeğe‘Merhaba’ dedi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen ‘Merhaba Bebek Projesi’ hız kesmeden devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa ekipleriyle Merhaba Bebek Projesi kapsamında yaklaşık 25 bin bebeğin yayında yeraldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen Merhaba Bebek Projesi ile Balıkesirli ailelerin heyecan ve sevinçlerine ortak olunurken, belediye vatandaşların yanında yer alıyor. Bazı ziyaretlerde Başkan Uğur’da yer alırken vatandaşların mutluluklarını paylaştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

Erbil'e organ taşıyan THY uçağına kalkışta öncelik verildi

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA