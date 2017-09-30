Büyükşehir ‘Başkan Sizinle’ ile halka dokunuyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ‘Başkan Sizinle’ ekipleri ulaşılmadık mahalle, dokunulmamış insan bırakmıyor.
İlk olarak vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden ekipler, ikinci ziyaretlerde ise vatandaşların sorunlarını gidermeye çalışıyor. Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u temsilen vatandaşların ayağına giden ekipler Kocaavşar, İvrindi kırsal ve merkez mahallelerde vatandaşlarla görüştüler. İlk olarak vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden ekipler, ikinci ziyaretlerde ise vatandaşların sorunlarını gidermeye çalışıyor. Yatalak hastalar için götürülen hasta yatakları evlere kuruldu. Malzemeler vatandaşlara teslim edildi. Başkan Uğur’a ve ekiplere desteklerinden ötürü teşekkür eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduklarını söylediler.
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