Büyükşehir üreticinin yüzünü güldürüyor

Proje kapsamında 2 bin 750 adet zeytin fidanı daha toprakla buluşmak üzere çiftçilere dağıtılırken, 2016 yılı içerisindeki fidan desteği 5 bine ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Turgutlulu üreticilere verdiği destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 750 adet zeytin fidanı daha toprakla buluşmak üzere üreticilere teslim edildi.

ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Üreticilere verilen desteğin artarak devam etmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlulu çiftçimiz bugün teslimini yapacağımız 2 bin 750 adet zeytin fidanıyla toplamda 5 bin adet fidan desteği almış olacak. Bu da Turgutlulu çiftçimizin tarıma teşviğinde önemli bir destektir. Bu anlamda projeyi başarılı bir şekilde yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ve Turgutlulu çiftçimize önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Çitfçimiz hayrını görsün, inşallah mahsulü bereketi bol olur” dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da verilen destekten dolayı memmun olduklarını dile getirdi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.