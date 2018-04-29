Büyükşehir’den Avni Anıl şarkıları

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 2008 yılında yaşamını yitiren Avni Anıl şarkılarının seslendirildiği programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı TSM Koordinatörü Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönettiği, solist Fatih Saner’in Avni Anıl şarkılarını seslendirdiği Türk Sanat Müziği konser programına katılanlar unutulmaz zaman geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Avni Anıl’ı böylesine güzel bir etkinlikle anmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Değirmenci, “Siz musiki dostları olduğu sürece, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımızda sizlerle beraber olmaya devam edecek. Bu akşamın hazırlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Bey olmak üzere, herkese hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.