Büyükşehir’den Emniyet’e İZUM brifingi İzmir için örnek işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı akıllı trafik sistemi, İzmir Emniyeti’nden de tam not aldı. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve kentin üst düzey emniyet yetkilileri, İzmir Ulaşım Merkezi’ni ziyaret ederek sistemi tüm detaylarıyla inceledi. İZUM’da gördükleri teknolojiden çok etkilendiklerini belirten Hüseyin Aşkın, sistemin İzmirliler’in hayatını kolaylaştıracağını, kentin trafiğine ve güvenliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Müdür Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar süren işbirliğini daha da geliştireceklerini dile getirdi.

65 MİLYON TL’LİK YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 65 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği, kentin tüm ana arterlerini 24 saat kontrol ve denetim altında tutan ve trafiği yönetebilen yeni sistem, İzmir Emniyeti’nin kurmaylarına tanıtıldı. Akıllı, çevreci ve engelli dostu ulaşım için kurulan ‘Akıllı Trafik Sistemi’nin özelliklerini Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kader Sertpoyraz ile Trafik ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Ali Bodur anlattı.

HER PROJEDE BİRLİKTEYİZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise akıllı kavşaklar, trafik izleme kameraları, ölçüm, izleme, ihlal tespit sistemleri, hız koridorları gibi onlarca özelliği barındıran sistemin İzmirlilerin yaşamına büyük kolaylık, trafik akışına ise rahatlama getirmesini hedeflediklerini söyledi. Sunumu dikkatle izleyen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kullanılan teknolojinin son derece etkileyici olduğunu belirterek; “Biz İzmir Emniyeti olarak, Büyükşehir Belediyesi’yle birçok projede çalışıyoruz. İZUM’da gördüğümüz teknolojiden çok etkilendik. Bundan sonraki süreçte işbirliğimizi daha da geliştireceğiz. Bu merkezde 16 arkadaşımız görev yapacak.” İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak kentin güvenliği için büyük emek sarf ettiklerini dile getiren Aşkın, “Yaklaşık 11 bin personelimiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Örnek bir şekilde, sıkı güvenlik tedbirleri ve işbirliği içinde, halkımız yılbaşı kutlamalarını dışarıda yaptı” diye konuştu.