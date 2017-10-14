Büyükşehir’den ‘İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver’
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinatörlüğündeki “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi” başlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı›nca yürütülen proje kapsamında personelin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yurt dışı iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi, yerel yönetimler için iklim değişikliği eylem planının hazırlanması ve iklim değişikliği konusunda panellerin düzenlenerek halka yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yürütücü olduğu “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver” projesinde, iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik insan sistemi ve doğa üzerindeki etkilerinin azaltılarak uyum sağlanması, iklim değişikliği etkileri hakkında belediye personeli ve yerel karar vericiler üzerinde farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.
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