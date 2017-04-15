Büyükşehir’den Mobil Sağlık hizmeti

Mobil Sağlık TIR’ı ile ilk uygulama Maltepe Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet verdi. Mobil Sağlık TIR’ı, geçtiğimiz hafta İvrindi’de sağlık taramalarında bulundu. Sağlık TIR’ı bu hafta ise Gündoğan Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.

Özel olarak hazırlanan Mobil Sağlık TIR’ı, içinde yer alacak teknolojik tıbbi cihazlarla “mobil dijital hastane” işlevi görüyor. Tam donanımlı mobil hastane olarak çalışacak mobil sağlık TIR’ında, çeşitli kanser türleri için testler de yapılabiliyor. Sağlık TIR’ı ile İvrindi’de bugüne kadar 93 GGT, 146 HPV, 631 kemik taraması, 344 mamografi ve 601 şeker taraması gerçekleştirildi. Sağlık TIR’ı Balıkesir’in sırasıyla bin 130 mahallesinde vatandaşlara hizmet verecek.