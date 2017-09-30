Büyükşehir’den ‘Üniversiteye Hoşgeldin Konseri’  

25 Eylül Pazartesi günü Kötekli Pazar Yeri’nde düzenlenen ve Ece Mumay’ın sahne aldığı ‘Üniversiteye Hoşgeldin Konseri’nde öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Sosyal medya platformlarının tanınan yüzü Ece Mumay’ın seslendirdiği şarkılara öğrenciler hep bir ağızdan eşlik ettiler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.